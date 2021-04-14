В России введут новый тип учреждения ФСИН – "тюремный комплекс" 

В России введут новый тип исправительного учреждения под названием "тюремный комплекс", он будет объединять в себе функции колонии и следственного изолятора, сообщил глава Министерства юстиции Константин Чуйченко.

По его словам, каждый из комплексов будет рассчитан как минимум на три тысячи человек, а создаются они для удобства следователей, работников прокуратуры, адвокатов, общественных организаций и родственников арестованных и заключённых. "Задача – создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но являются нашими гражданами", – резюмировал Чуйченко, не уточнив, чем именно условия содержания заключённых будут отличаться от существующих сейчас.

Отмечается при этом, что один тюремный комплекс смогут использовать сразу несколько регионов.