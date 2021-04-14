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Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды умер в США

Берни Мэдофф

В Соединенных Штатах создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды Берни Мэдофф скончался в тюрьме в возрасте 82 лет, сообщает Би-би-си.

В 2009 году он был приговорен к 150 годам заключения за то, что на протяжении 20 лет обманывал инвесторов и банковские учреждения. Вместо того, чтобы использовать деньги клиентов для совершения сделок с целью дальнейшего наращивания капитала, он просто переводил их с одного счета на другой, а в случаях, когда поступало требование о выплатах, выдавал средства из тех же денежных запасов.

Подобная мошенническая схема могла функционировать ровно до тех пор, пока приток денежных средств превышал их отток. Когда в 2008 году – на фоне глобальной рецессии – клиенты стали массово обращаться к Мэдоффу за выплатами, попытавшись вывести сразу семь миллиардов долларов, пирамида рухнула.

Суд приговорил мошенника к выплате в пользу пострадавших 171 миллиарда долларов, однако в реальности удалось взыскать лишь 4 миллиарда. В 2010 году один из сыновей Мэдоффа – Марк – был найден повешенным. Годом ранее его обвинили в незаконном приобретении элитного жилья общей стоимостью 66 миллионов долларов. Другой его сын – Эндрю – умер от рака в 2014 году. В 2017 году вышел биографический фильм о Мэддофе "Лжец, великий и ужасный" в главной роли с Робертом Де Ниро.

Мэдофф участвовал в создании американской фондовой биржи NASDAQ, входил в ее совет директоров и в начале 90-х годов был ее председателем. Свою компанию Madoff Investment Securities он основал в 1960 году за счет собственных сбережений – пяти тысяч долларов, которые ему удалось скопить во время работы спасателем на пляже и монтажником садовых оросительных установок. Его фирма стала одним из 25 крупнейших участников торгов этой биржи.

Мэдофф известен как первопроходец "электронного документооборота", а также в качестве благотворителя: он жертвовал миллионы долларов на театры, музеи, образование и еврейские организации. В его собственности среди прочего числилась элитная недвижимость в Нью-Йорке, Палм-Бич и во Франции, а также яхта на Багамских островах.

Как сообщается, смерть Мэдоффа наступила по естественным причинам. В прошлом году, ссылаясь на тяжелое заболевание, он просил отпустить его на свободу. Мэдофф отбывал наказание тюрьме американского штата Северная Каролина.

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