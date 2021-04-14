"Пора домой": Байден о возвращении американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден в среду объявил о скором завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. В своей речи, содержание которой привёл телеканал CNN, он заявил: "Мы вошли в Афганистан после ужасной атаки, которая произошла 20 лет назад. Это, однако, не объясняет, почему нам следует оставаться там в 2021 году. Я четвертый американский президент, руководящий присутствием войск в Афганистане, и не собираюсь передавать эту ответственность пятому. Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой".

Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также выступил в среду, заявил, что военнослужащие других стран НАТО, находящиеся в Афганистане, также будут выведены из страны в течение нескольких месяцев.

В 2011 году численность войск США в Афганистане превышала 100 тысяч человек, тогда как в настоящее время она составляет около 2,5 тысяч. Общее количество представителей военного контингента стран НАТО – менее десяти тысяч.

Администрация предшественника Джо Байдена Дональда Трампа после достижения договорённостей с афганским радикальным движением "Талибан" установила крайний срок для вывода войск - 1 мая. Команда Байдена решила взять отсрочку, ссылаясь на то, что слишком резкое сворачивание военного присутствия поставит под угрозу американский и союзный контингент. В американской администрации пообещали дать талибам "решительный ответ" в случае продолжения агрессии против американских военных.

Соединённые Штаты начали операцию в Афганистане вскоре после терактов 11 сентября 2001 года - после того, как контролировавшие тогда большую часть территории страны талибы отказались выдать организатора терактов Усаму бин Ладена.

За время конфликта в Афганистане погибли почти 2,5 тысячи американских военных, а общие расходы США на эту войну составили порядка двух триллионов долларов. С одной стороны, главная цель вторжения в Афганистан была выполнена: Соединенным Штатам и союзным им силам в 2001 году удалось отстранить талибов от власти, а террористическая организация "Аль-Каида" была обезглавлена в результате успешной операции против Усамы бин Ладена в Пакистане. С другой стороны, талибы и сейчас сохраняют влияние в стране, хотя оно не является однородным в разных районах.

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил сенаторов, что после вывода войск возможности американской разведки в Афганистане сократятся, хотя "определенный набор" инструментов сохранится. Наибольшую тревогу вызывает то, как уход США повлияет на положение самых уязвимых категорий местного населения – детей, девочек и женщин в Афганистане. Эти социальные группы подвергаются особенно жестокому подавлению со стороны радикальных исламских группировок.

Всеобъемлющего соглашения о мире между международно признанным афганским правительством и талибами пока не достигнуто, представители "Талибана" обещают продолжить переговоры после вывода из страны иностранных войск.