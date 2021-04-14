Правозащитница Зоя Светова призвала патриарха Кирилла помочь Навальному

Журналист и правозащитница Зоя Светова написала открытое письмо предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу с призывом помочь заключённому оппозиционеру Алексею Навальному, который держит в колонии голодовку, добиваясь допуска к нему гражданского врача.

В письме, текст которого опубликован в фейсбуке, Светова просит патриарха обратиться к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача- специалиста. "Директор ФСИН нас не услышал. Мы надеемся, что он сможет услышать Вас" - пишет Светова, напоминая патриарху, что "совсем близко от Москвы , в городе Покрове Владимирской области вот уже 15 дней голодает православный христианин Алексей Навальный". Она также цитирует свидетельства матери и жены Навального о его состоянии.

"Раз священники не могут объединиться и просить о милосердии, я предлагаю нам, православным обратиться к патриарху Кириллу с требованием защитить заключенного" - пишет Светова в посте, предваряющем её открытое письмо.

Под письмом подписались несколько десятков человек, многие из которых характеризуют себя как православные христиане.

О реакции патриарха на письмо пока ничего не известно. Официальные представители Московского патриархата не комментировали арест Навального, его содержание в колонии и голодовку.

Московский священник Алексей Уминский 7 апреля призвал власти "проявить христианское милосердие" и допустить к политику врача. "Пожалуйста, услышьте слова Христа. Пожалуйста, будьте милосердными. Пожалуйста, не превращайте содержание человека под стражей в пытку, в издевательство" - сказал в частности священник.

В одной из передач принадлежащего РПЦ телеканала "Спас" два дня спустя бывший сотрудник МВД Сергей Карнаухов призвал привлечь Уминского к уголовной ответственности за экстремизм. "Вот перед нами преступник, только в рясе, который занимается экстремизмом, — почему к нему не принимать уголовно-правовых мер?" - заявил Карнаухов. В православной среде после этого началась дискуссия, часть верующих выступила с протестами против заявлений в эфире "Спаса" - в частности, редакция журнала "Православие и мир" заявила о прекращении сотрудничества с каналом, если Уминскому не будут принесены извинения.