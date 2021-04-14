"Мемориал": высланного из Франции чеченца вынудили сменить адвоката

Депортированный из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев отказался от адвоката Семёна Цветкова, предоставленного правозащитными организациями, среди которых центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и комитет "Гражданское содействие".

В "Мемориале" считают, что Гадаев, который в данный момент содержится в отделе МВД Ачхой-Мартановского района Чечни, принял это решение под давлением. Со слов адвоката Цветкова, которому в среду удалось пообщаться с депортированным, чеченца вывели к нему на встречу несколько полицейских, в присутствии которых Гадаев и заявил, что больше не нуждается в адвокатских услугах, поскольку у него уже есть другой защитник. Кроме того, задержанный сказал, что подписал соответствующую бумагу, но, как утверждают в "Мемориале", полицейские не отдали её Цветкову.

Ранее чеченские следственные органы обвинили Гадаева в незаконном хранении оружия. По данным правозащитников, дело может быть сфабриковано. Несмотря на это, в ближайшее время Гадаева планируют арестовать.