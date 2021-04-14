"Мемориал": высланного из Франции чеченца вынудили сменить адвоката

Депортированный из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев отказался от адвоката Семёна Цветкова, предоставленного правозащитными организациями, среди которых центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и комитет "Гражданское содействие".
В "Мемориале" считают, что Гадаев, который в данный момент содержится в отделе МВД Ачхой-Мартановского района Чечни, принял это решение под давлением. Со слов адвоката Цветкова, которому в среду удалось пообщаться с депортированным, чеченца вывели к нему на встречу несколько полицейских, в присутствии которых Гадаев и заявил, что больше не нуждается в адвокатских услугах, поскольку у него уже есть другой защитник. Кроме того, задержанный сказал, что подписал соответствующую бумагу, но, как утверждают в "Мемориале", полицейские не отдали её Цветкову.
Ранее чеченские следственные органы обвинили Гадаева в незаконном хранении оружия. По данным правозащитников, дело может быть сфабриковано. Несмотря на это, в ближайшее время Гадаева планируют арестовать.
- Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходил свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор. В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.
- 8 апреля этого года Гадаева задержали во Франции, когда он пришел в полицию. Он приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки. Несмотря на это, 9 апреля Гадаева выдворили из Франции. В депортационной тюрьме он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
- После этого Гадаева принудительно доставили в Новый Уренгой, где его дом тут же окружили сотрудники чеченской полиции. В результате он был вывезен в Чечню. При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
- В 2013-м году правозащитный центр "Мемориал", оказывающий поддержку Гадаеву, был признан российскими властями "иностранным агентом". В "Мемориале" с этим решением не согласны.
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