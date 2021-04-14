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"Мемориал": высланного из Франции чеченца вынудили сменить адвоката

Магомед Гадаев 

Депортированный из Франции уроженец Чечни Магомед Гадаев отказался от адвоката Семёна Цветкова, предоставленного правозащитными организациями, среди которых центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и комитет "Гражданское содействие".

В "Мемориале" считают, что Гадаев, который в данный момент содержится в отделе МВД Ачхой-Мартановского района Чечни, принял это решение под давлением. Со слов адвоката Цветкова, которому в среду удалось пообщаться с депортированным, чеченца вывели к нему на встречу несколько полицейских, в присутствии которых Гадаев и заявил, что больше не нуждается в адвокатских услугах, поскольку у него уже есть другой защитник. Кроме того, задержанный сказал, что подписал соответствующую бумагу, но, как утверждают в "Мемориале", полицейские не отдали её Цветкову.

Ранее чеченские следственные органы обвинили Гадаева в незаконном хранении оружия. По данным правозащитников, дело может быть сфабриковано. Несмотря на это, в ближайшее время Гадаева планируют арестовать.

  • Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходил свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор. В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.
  • 8 апреля этого года Гадаева задержали во Франции, когда он пришел в полицию. Он приходил туда ежедневно по условиям суда, который в конце марта отменил его депортацию: французский адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки. Несмотря на это, 9 апреля Гадаева выдворили из Франции. В депортационной тюрьме он порезал себе живот в знак протеста против решения французских властей.
  • После этого Гадаева принудительно доставили в Новый Уренгой, где его дом тут же окружили сотрудники чеченской полиции. В результате он был вывезен в Чечню. При этом, по данным правозащитников, российские правоохранительные органы претензий к Гадаеву не имеют.
  • В 2013-м году правозащитный центр "Мемориал", оказывающий поддержку Гадаеву, был признан российскими властями "иностранным агентом". В "Мемориале" с этим решением не согласны.

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