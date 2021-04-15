СМИ: президент Байден подготовил указ о введении санкций против России

Администрация Джо Байдена намерена ввести в четверг новые санкции в отношении России, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Президент США Джо Байден подготовил указ, согласно которому американским банкам будет запрещена покупка российских государственных облигаций у Банка России, министерства финансов страны и Фонда благосостояния России. Предусматривается высылка из США 10 российских дипломатов, некоторые из которых имеют отношение к выплате награждений за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Санкции будут введены в ответ на российские кибератаки, вмешательство России в американские выборы и аннексию Россией Крыма.

На службу внешней разведки России будет возложена вина за так называемую операцию Solar Winds, незаконное проникновение в компьютерные системы государственных ведомств и оборонных корпорацией США.

В середине марта американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. Тогда же в интервью ABC News Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.

Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.