Пранкера, заявившего о "300 погибших" в "Зимней вишне", осудили за терроризм

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.
В интернете Никита Кувиков известен, как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, 1 ноября 2018 года Кувиков, публично поддержал совершение террористического акта в здании в здании УФСБ по Архангельской области. Он опубликовал запись своего телефонного разговора, в котором заявил, что считает террористические методы правильными и заслуживающими подражания.
Согласно приговору Кувикову на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей.
- 9 октября 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Кувикова сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории России.
- На тот момент он был заочно арестован по делу о распространении недостоверной информации о количестве погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". 25 марта 2018 Кувиков позвонил в кемеровский морг и сообщил работнику, что "из ТРЦ "Зимняя вишня" привезут более 300 тел". Запись разговора он выложил на свой канал в ютьюбе. Этот ролик набрал более 500 тысяч просмотров.
- Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей.
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