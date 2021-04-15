Пранкера, заявившего о "300 погибших" в "Зимней вишне", осудили за терроризм

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

В интернете Никита Кувиков известен, как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, 1 ноября 2018 года Кувиков, публично поддержал совершение террористического акта в здании в здании УФСБ по Архангельской области. Он опубликовал запись своего телефонного разговора, в котором заявил, что считает террористические методы правильными и заслуживающими подражания.

Согласно приговору Кувикову на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей.