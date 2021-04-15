Власти Японии не исключили отмену Олимпиады в Токио летом 2021 года

Власти Японии допускают возможность отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает Reuters.



По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований становится возможным.

Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала "Асахи", что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.

​Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года.



В январе газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что японские власти решили отменить Олимпийские игры в Токио в 2021 году из-за пандемии.

По словам собеседника издания, японские власти уже приняли решение и сейчас ищут способ сообщить об этом миру, "сохранив лицо". Однако в правительстве Японии категорически опровергли эту публикацию The Times , заявив, что на не соответствует действительности. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры в Токио.

Проведенный в апреле агентством Kyodo опрос показал, что 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии.