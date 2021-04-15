В Заринске ОМОН по ошибке сломал дверь в квартиру с детьми

В городе Заринске Алтайского края бойцы ОМОНа сломали дверь и ворвались в квартиру в поисках жительницы, которая семь лет назад выехала из неё. Об этом сообщила в инстаграме газета "Наш город Заринск".

Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру, где вместе с хозяйкой находились её 16-летний сын и девятилетняя дочь, около 7 часов утра 14 апреля. Девочка сильно испугалась.

На звонок в дверь жительница спросила: "Кто там?", ей ответили, что полиция и потребовали открыть дверь для проведения обыска. Понимая, что никакого обыска у нее быть не может, женщина позвонила в дежурную часть.

Пока полицейские ехали, омоновцы вырезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру.

Позже выяснилось, что та, к кому был выдан ордер на обыск, уже семь лет не проживает по данному адресу. Бойцы ОМОНа уехали, оставив мать и дочь испуганными, без двери, сообщает газета.



Приехавшие по вызову полицейские пообещали, что компенсируют установку новой двери.

По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, вломившиеся в квартиру бойцы ОМОНа прибыли из Новосибирска.