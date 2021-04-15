В Заринске ОМОН по ошибке сломал дверь в квартиру с детьми

В городе Заринске Алтайского края бойцы ОМОНа сломали дверь и ворвались в квартиру в поисках жительницы, которая семь лет назад выехала из неё. Об этом сообщила в инстаграме газета "Наш город Заринск".
Сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру, где вместе с хозяйкой находились её 16-летний сын и девятилетняя дочь, около 7 часов утра 14 апреля. Девочка сильно испугалась.
На звонок в дверь жительница спросила: "Кто там?", ей ответили, что полиция и потребовали открыть дверь для проведения обыска. Понимая, что никакого обыска у нее быть не может, женщина позвонила в дежурную часть.
Пока полицейские ехали, омоновцы вырезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру.
Позже выяснилось, что та, к кому был выдан ордер на обыск, уже семь лет не проживает по данному адресу. Бойцы ОМОНа уехали, оставив мать и дочь испуганными, без двери, сообщает газета.
Приехавшие по вызову полицейские пообещали, что компенсируют установку новой двери.
По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, вломившиеся в квартиру бойцы ОМОНа прибыли из Новосибирска.
- В августе 2018 года ранним утром бойцы отряда "Гром" и наркоконтроль ошиблись адресом и ворвались в дом жительницы Барнаула Инги Волжениной, испугали ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь. В потасовке Волженина сильно порезалась стеклом. Как стало известно из постановления суда на обыск, оперативные действия проводились по делу о краже. Позже следователи отказали в возбуждении уголовного дела.
- 8 июня 2018 года похожая операция проходила еще в одном доме в Барнауле. На этот раз ошибки с адресом не произошло, однако мать подозреваемого по делу, сама в прошлом работавшая в полиции, считает, что действия сотрудников правоохранительных органов чрезмерны и не оправданы. Оперативники ворвались в дом через окно, перепугали всех, включая беременную невестку и двоих детей, и чуть не пристрелили собаку.
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