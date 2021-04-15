Чемпионка мира продала медаль для помощи белорусским спортсменам

Белорусская спортсменка, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя продала свою золотую медаль, чтобы передать вырученные средства на поддержку оппозиционных спортсменов. Об этом сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. Герасименя основала его в августе прошлого года, когда начались протесты против Александра Лукашенко.

Фонд оказывает финансовую и правовую помощь спортсменам, которые сталкиваются с преследованием властей.

Герасименя выставила на аукционе на eBay золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира 2012 года. Вырученные 16 100 долларов будут направлены в фонд. Покупатель медали неизвестен.

Спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2019 году.