"Роснефть" требует с "Собеседника" 500 млн из-за статьи о курорте для Путина 

Корпорация "Роснефть" подала иск о защите деловой репутации с требованием выплатить ей 500 миллионов рублей к изданию "Собеседник" и журналисту Олегу Ролдугину из-за статьи о "персональном горнолыжном курорте" для Владимира Путина.

В материале, который вышел в СМИ 31 марта, рассказывалось, что комплекс "Лунная поляна" в Адыгее, который по документам принадлежит "Роснефти", а на самом деле, по данным "Собеседника", находится на балансе управления делами президента РФ, используется для отдыха главы России. В статье также утверждалось, что горнолыжный курорт обошёлся бюджету в 50 миллиардов рублей, а при его строительстве погибли 12 рабочих.

Нефтяная компания посчитала порочащими её деловую репутацию несколько фраз из статьи – в частности о том, что "ради "Роснефти" и персонально Игоря Сечина, который до лыж не особо охоч, Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут".