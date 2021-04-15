"Роснефть" требует с "Собеседника" 500 млн из-за статьи о курорте для Путина 

Корпорация "Роснефть" подала иск о защите деловой репутации с требованием выплатить ей 500 миллионов рублей к изданию "Собеседник" и журналисту Олегу Ролдугину из-за статьи о "персональном горнолыжном курорте" для Владимира Путина.
В материале, который вышел в СМИ 31 марта, рассказывалось, что комплекс "Лунная поляна" в Адыгее, который по документам принадлежит "Роснефти", а на самом деле, по данным "Собеседника", находится на балансе управления делами президента РФ, используется для отдыха главы России. В статье также утверждалось, что горнолыжный курорт обошёлся бюджету в 50 миллиардов рублей, а при его строительстве погибли 12 рабочих.
Нефтяная компания посчитала порочащими её деловую репутацию несколько фраз из статьи – в частности о том, что "ради "Роснефти" и персонально Игоря Сечина, который до лыж не особо охоч, Кремль, ФСО и ФСБ так стараться не будут".
- В марте "Роснефть" подала несколько исков о защите деловой репутации из-за материалов, в которых упоминалась корпорация, к телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", агентству Bloomberg и изданию "Важные истории".
- В апреле сотрудники ФСБ провели обыск в московской редакции "Важных историй" и в квартире главного редактора издания Романа Анина. Обыски, а затем и допрос Анина проводились в рамках расследования дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, возбуждённого в 2016 году по заявлению жены Игоря Сечина. Тогда Роман Анин написал для "Новой газеты" материал о том, что супруга главы "Роснефти" часто проводит время на яхте "Святая княгиня Ольга" оценочной стоимостью в 100 миллионов долларов.
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