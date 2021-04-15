Лидер "Ногу свело!", поддержавший Навального, заявил об отмене концертов 

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский заявил об отмене гастрольного тура по Сибири в связи с тем, что власти пригрозили площадкам, на которых должен был выступать коллектив, закрытием.

По словам Покровского, организаторов концертов вызвали в "важные кабинеты" и сказали, что выступлений "Ногу свело!" не должно быть. Кто именно шантажировал организаторов - Покровский не уточнил, добавив лишь, что "понятно, откуда ноги растут".

С 25 апреля по 6 мая группа "Ногу свело!" должна была сыграть восемь концертов в сибирских городах Омск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Красноярск, Абакан и Иркутск. Максим Покровский подчеркнул, что билеты на них продавались "очень хорошо". Он также выразил надежду, что тур удастся провести осенью, но отметил при этом, что "тяжёлые времена продолжаются".

Ранее Максим Покровский неоднократно высказывался в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а после того, как Навального арестовали - публично требовал его освобождения.