Суд оштрафовал Радио Свобода, допустив 158 ошибок

423-й судебный участок города Москвы уведомил юристов Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) о том, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности части административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора.

В январе-апреле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 390 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.

Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям превышает 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из поданных к настоящему моменту апелляций. На этой неделе ООО "РСЕ/РС" обжаловало действия российских властей в Европейском суде по правам человека.

В связи с изменением Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, с 1 марта 2021 года дела по статье 19.34.1, вменяемой ООО "РСЕ/РС", должны рассматриваться районным судом, а не мировым судьёй. В результате процессуальных ошибок 158 дел, рассмотренные мировым судьей 423-го судебного участка города Москвы после 1 марта 2021 года, подлежат отмене Тверским районным судом и передаче на новое рассмотрение.

Основания для изменения позиции судов по существу, как считают юристы медиакорпорации, отсутствуют, однако несколько судебных решений может быть при повторном рассмотрении отменено по процессуальным основаниям в связи с истечением предусмотренного законом трёхмесячного срока привлечения ответчиков к ответственности. 16 апреля – в течение всего одного рабочего дня – Тверской суд в связи с нарушением правил подсудности рассматривает сразу 103 поданных ранее ООО "РСЕ/РС" апелляционных жалобы, чтобы успеть направить дела на новое рассмотрение для вступления приговоров в силу в срок согласно закону.