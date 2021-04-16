Суд оштрафовал Радио Свобода, допустив 158 ошибок

423-й судебный участок города Москвы уведомил юристов Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) о том, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности части административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его генерального директора.
В январе-апреле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 390 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесёнными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.
Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям превышает 70 миллионов рублей. ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из поданных к настоящему моменту апелляций. На этой неделе ООО "РСЕ/РС" обжаловало действия российских властей в Европейском суде по правам человека.
В связи с изменением Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, с 1 марта 2021 года дела по статье 19.34.1, вменяемой ООО "РСЕ/РС", должны рассматриваться районным судом, а не мировым судьёй. В результате процессуальных ошибок 158 дел, рассмотренные мировым судьей 423-го судебного участка города Москвы после 1 марта 2021 года, подлежат отмене Тверским районным судом и передаче на новое рассмотрение.
Основания для изменения позиции судов по существу, как считают юристы медиакорпорации, отсутствуют, однако несколько судебных решений может быть при повторном рассмотрении отменено по процессуальным основаниям в связи с истечением предусмотренного законом трёхмесячного срока привлечения ответчиков к ответственности. 16 апреля – в течение всего одного рабочего дня – Тверской суд в связи с нарушением правил подсудности рассматривает сразу 103 поданных ранее ООО "РСЕ/РС" апелляционных жалобы, чтобы успеть направить дела на новое рассмотрение для вступления приговоров в силу в срок согласно закону.
- РСЕ/РС неоднократно подчёркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку её редакционная политика полностью независима. Как заявил президент корпорации РСЕ/РС Джейми Флай, "российским властям не удастся заставить РСЕ/РС отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России".
- В обращении в ЕСПЧ РСЕ/РС утверждает, что действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС" и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб.
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