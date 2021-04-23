Заметали следы преступления. Трудовой лагерь на стройке памятника Сталину

Бывший чехословацкий политзаключенный Ян Декер не дожил всего несколько месяцев до обнаружения группой чешских археологов остатков трудового лагеря, построенного для возведения некогда самого крупного памятника Сталину в Европе. Монумент простоял в центре Праги всего семь лет и был снесен. При строительстве использовался принудительный труд заключенных. Раскопки лагеря сейчас происходят в городском парке Летна: фундамент одного из бараков обнаружили потому, что городские власти решили сделать здесь пруд.​

О существовании этого лагеря историкам было известно давно, но они не ожидали, что после его сноса в середине 1950-х годов под землей обнаружат фундамент одного из бараков, а также основания здания, служившего одновременно лагерной столовой и кухней.

– Я бы назвал этот комплекс типичным, – рассказывает чешский археолог Ян Гасил. – Подобные лагеря возникали в то время во многих странах Европы – они стали плодом кризиса, возникшего из–за существования двух антагонистических идеологий: нацистской и коммунистической. Подобные комплексы строили и в Третьем рейхе, когда он вел тотальную войну. Мы находим такие у каждого крупного промышленного предприятия или шахтного хозяйства. Принудительный труд использовался каждый раз, когда речь шла о важном для промышленности или режима объекте – мостах, туннелях, железных дорогах и т. д. Иными словами, это типичный трудовой лагерь. На месте, где сейчас ведутся раскопки, стояло несколько простых зданий. Сейчас, когда мы начали изучать эти остатки, мы понимаем, что речь шла о временных конструкциях, что характерно для таких комплексов, они обычно находятся в местах, где нет исторической застройки. Лагерь был построен вблизи места возведения памятника Сталину и его охраняли – здесь был забор. Были построены три барака, но по необходимости можно было достроить еще два, что предполагал изначальный проект. Я бы назвал это опромышливанием – такое отношение было к тем людям, которые работали здесь.

Бывший политзаключенный Ян Декер попал во Вспомогательный трудовой батальон, брошенный на строительство памятника Сталину, после тюремного заключения за участие в группе сопротивления, созданной чехословацким КГБ: члены группы якобы планировали антикоммунистические акции. Так сотрудники госбезопасности выявили и отправили в заключение часть участников демонстрации, состоявшейся 25 февраля 1948 года у Пражского града: в основном студенты тогда требовали у президента Эдварда Бенеша сопротивляться превращению Чехословакии в коммунистическое государство. После тюрьмы Декера принудительно отправили строить памятник Сталину: он ремонтировал бетономешалки. После Бархатной революции он много лет возглавлял союз бывших заключенных трудовых лагерей Чехословакии. Своими воспоминаниями он делился и с историками, поэтому о существовании самого лагеря было известно. Неизвестно было лишь то, что бараки лагеря были уничтожены не полностью.

Находка чешских археологов тем более удивляет, если учесть, что речь идет о лагере для принудительного труда, возведенном в самом центре Праги, на месте нынешнего парка Летна. Отсюда до Пражского града – 10 минут пешком. Несмотря на это, за исключением нескольких снимков с воздуха и строительной проектной документации, которую удалось обнаружить в архиве, ни одной фотографии лагеря не сохранилось. Бараки мелькнули лишь в кадре пропагандистского фильма с поистине оруэлловским названием "Памятник любви и дружбы", в котором рассказывается об этапах строительства монумента. Фильм начинается с кадров распустившейся сирени – это символическая отсылка к маю 1945 года и освобождению Праги.

Строительство памятника Сталину в Праге началось в конце 1949 года – через год после того, как к власти в Чехословакии пришла коммунистическая партия. Во главе скульптурной группы стоял Иосиф Сталин, а за его спиной – представители советского народа (рабочий, ученый, колхозница и красноармеец) и чехословацкого (рабочий, крестьянка, новатор и воин). Две фигуры символизировали конкретных людей: журналиста Юлиуса Фучика и селекционера Ивана Мичурина. Памятник открыли в 1955 году – всего за год до того, как в СССР Хрущев прочитал доклад, развенчавший культ Сталина. Поэтому через шесть лет после доклада памятник снесли: когда его взрывали, то вокруг построили ограждения, чтобы никто не мог заснять процесс уничтожения монумента, хотя клубы дыма и пыли от взрыва были и так видны из многих точек города.

– Этот монумент, по сути, превратился в престижную государственную задачу, начало работы над которой приходится на 1949 год. Тогда возникла государственная комиссия по строительству памятника Сталину. Председателем был впоследствии преемник Клемента Готвальда на должности президента Чехословакии Антонин Запотоцкий. То есть мы видим, что это было задание высшего политического руководства. Памятник Сталину должен был демонстрировать уровень, которого достиг режим. Это было массивное строительное и инженерное сооружение. Камень, из которого был сделан монумент, привезли с севера страны. То есть это была еще и впечатляющая логистическая операция. Долгое время искали место для него на краю холма (так, чтобы монумент был виден издалека. – Прим. РС). Это определило не только идеологическое воплощение этой идеи, но и техническое – в каком месте разместить скульптуру. С этим было связано и появление массивного основания памятника, – рассказывает Ян Гасил.

Сегодня от пражского монумента, прозванного в народе "очередь за мясом", осталось лишь основание: по гранитным ступеням можно с холма спуститься к Влтаве. Наверху в 1991 году установили метроном, сделанный Вратиславом Карлом Новаком – скульптором, занимавшимся кинетическим искусством. Метроном символизирует время, напоминание о прошлом. По словам Яна Гасила, основание монумента превратилось в идеологический артефакт, и нынешние раскопки лагеря принудительного труда наполняют его историческим контекстом. Археолог рассказывает, что площадь бараков была 180 квадратных метров: "То есть две среднестатистических городских квартиры, и по проекту предполагалось, что на таком пространстве может жить 38 человек".

– Мы ведем сейчас дискуссию с историками о том, кто могли быть люди, которых режим использовал для строительства памятника, – говорит Ян Гасил. – В найденной в архиве проектной документации с конца 1940-х – начала 50-х годов говорится о том, что это были трудовые отряды, формировавшиеся за счет политически неблагонадежных и тех, кто по состоянию здоровья не мог нести военную службу. Очевидно, позднее их заменили бригады, сформированные на различных предприятиях или в вооруженных силах – для демонстрации заинтересованности в реализации проекта, который должен был символизировать режим.

Из трех бараков сохранились основания только одного, поэтому тут и ведутся раскопки. Выяснилось, что пол был покрыт деревянными досками, и в щели между ними падали мелкие предметы и мусор. Благодаря этому археологам удалось обнаружить расческу и пуговицы: среди них есть и одна женская, а значит, среди участвовавших в строительстве заключенных были и женщины. Также обнаружены кости домашней птицы. Эти мелкие находки помогают понять, какой была жизнь в лагере.

– Мы не можем пока точно определить, как долго трудовой лагерь функционировал с целью проживания "неблагонадежных" участников строительства. Активная фаза строительства происходила в 1951–53 годах, и в ней принимали участие в том числе квалифицированные рабочие. В частности, каменщики, которые обрабатывали гранит, считавшийся почти драгоценным. Нам известно, что в эти годы руководство стройки жалуется на недостаток спальных мест и их неприспособленность для жилья. Оно просит предоставить гостиницу в Праге и получает ее в свое распоряжение. Возможно, в 1953 году трудовой лагерь перестает выполнять свою изначальную функцию, однако известно, что в дальнейшем остаются открытыми как столовая, так и кухня. В 1954 году, когда происходят финальные работы, на месте лагеря начинают восстанавливать парковые ландшафты. В это время происходит демонтаж зданий. Причем это делают с большой основательностью. И это тоже типично для таких трудовых лагерей. Режим сам заметал следы преступления и делал это с особой щепетильностью. Так было и в данном случае. Сюда привезли огромное количество земли, которой засыпали не только территорию лагеря, но и пространство вокруг – вплоть до постамента памятника. Все тщательно засыпали землей, и память этого места таким образом стерлась, – говорит чешский археолог.

Историки в связи с раскопками лагеря говорят о так называемых вспомогательных трудовых батальонах. Так в Чехословакии назывались в основном строительные отряды, куда коммунистический режим отправлял на перевоспитание неблагонадежных студентов и профессоров, духовенство, аристократов и их не уехавших из страны после прихода к власти коммунистов потомков, а также крупных и мелких землевладельцев, отказывавшихся вступать в колхозы. Эти батальоны входили в состав армии, однако их члены не считались военнослужащими и воспринимались режимом как источник бесплатной рабочей силы.

Подобные формирования существовали и в Советском Союзе и назывались военно-строительные отряды. Их использовали во время возведения крупных объектов: заводов, мостов, электростанций, а в их состав входили либо "политически неблагонадежные элементы", либо заключенные. Строительные отряды, несмотря на их трагическую историю, не были упразднены в независимой России, они до сих пор являются частью ее армии.