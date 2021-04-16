Правительство России расширит "Дальневосточный гектар" на Арктику

Российское правительство расширит программу "Дальневосточный гектар" на Арктику. Программа позволяет бесплатно получить землю – в том числе для ведения бизнеса.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, о расширении программы давно просили предприниматели. Мишустин отметил, что такие меры позволят осваивать неиспользованные территории Арктики.

Глава правительства подчеркнул, что граждане смогут взять земельные участки по упрощённой процедуре. Особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сказал Мишустин.

Закон о предоставлении россиянам земли на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование на пять лет действует с 2016 года. Через пять лет участок можно оформить в аренду или получить в собственность. Если территория не используется, то её могут изъять.