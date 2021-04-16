Пациентка в Марий Эл умерла в ожидании врачей. Они ехали на санях

Власти Марий Эл начали проверку после смерти женщины, которая не дождалась врачей скорой помощи, так как им пришлось добираться на гужевой повозке. Об этом сообщает издание "Подъём". Инцидент произошёл 27 марта, но ещё 15 апреля ни в Минздраве, ни в местной администрации об этом не знали, отмечают журналисты.

Скорая ехала к 46-летней жительнице в деревню Паймыр. Родственники умершей рассказали, что около пяти часов вечера она почувствовала боли в сердце и вызвала скорую. Дороги к деревне, по которой может проехать машина, нет. Врачи оставили машину в одном из населённых пунктов и наняли сани с лошадью. В итоге медики приехали около девяти часов вечера, когда пациентка уже умерла.

Деревня Паймыр находится примерно в 170 километрах от столицы Марий Эл, города Йошкар-Ола. По данным "Подъёма", местные жители рассказывают, что случившееся – не первый подобный случай в регионе.