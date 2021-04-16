Во Франции секс с подростками до 15 лет признали изнасилованием

Парламент Франции принял закон, согласно которому секс с подростками младше 15 лет признаётся изнасилованием. Наказание за него предусматривает до 20 лет тюрьмы. Новый закон разрешает секс между несовершеннолетним и лицом, которое может быть старше на пять лет. Изнасилование под это правило не попадает.

Документ также направлен и против педофилии в интернете. Любому человеку, уличённому в проявлении сексуального внимания к лицам до 15 лет, теперь грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размене 150 тысяч евро.

Ранее для того, чтобы добиться осуждения по статье за изнасилование несовершеннолетних во Франции прокурорам приходилось доказывать факт секса по принуждению. Суды при вынесении приговоров часто исходили из того, что подростки могут дать согласие на секс со взрослым человеком.

Инициаторы законопроекта предлагали установить возраст сексуального согласия 13 лет – это один из самых низких показателей в Европе. На повышении возраста настаивали сторонники президента Франции Эммануэля Макрона.

Голосование во французском парламенте прошло вскоре после того, как известный французский политолог Оливье Дюамель признался в изнасиловании несовершеннолетнего пасынка в 1980-х годах. Парижская прокуратура начала расследование в начале января, после публикации о Дюамеле в газете Le Mond.