Гонконгский медиамагнат осужден на 14 месяцев за организацию митинга

Гонконгский медиамагнат и миллиардер Джимми Лай приговорен к 14 месяцам лишения свободы за организацию и участие в одной из массовых акций протеста в 2019 году. Об этом сообщает Би-би-си.

73-летнего основателя издания Apple Daily, известного своей яростной критикой в адрес центральных китайских властей, обвинили в нарушении закона о национальной безопасности и в мошенничестве. Помимо этого, ему предъявлено еще шесть обвинений, по которым миллиардеру может грозить в итоге пожизненное лишение свободы.

Магнат пользуется огромной популярностью среди жителей Гонконга, тогда как в Пекине его считают предателем. В интервью, которое британская телерадиокомпания взяла у него перед арестом, он заявил, что власти пытаются "контролировать" протестующих через запугивание. "Единственный способ противостоять этому – не поддаваться страху", – сказал он.

Еще четыре оппозиционера получили тюремные сроки от 8 до 18 месяцев. Один из местных адвокатов, а также бывший депутат получили условные сроки.

Все они участвовали в несанкционированной мирной демонстрации 18 августа 2019 года. Общее число протестующих составило тогда порядка двух миллионов человек.

Собравшиеся у здания суда сторонники активистов возмутились приговором. В Amnesty International назвали судебное решение попыткой подавить оппозицию под прикрытием фиктивных обвинений.

Протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Поводом стало намерение местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Оппозиция тогда заявила, что Пекин сможет использовать закон для преследования диссидентов. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями.

30 июня 2020 года власти Китая приняли закон о национальной безопасности Гонконга. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, протесты. Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.