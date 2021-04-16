Зеленский: мирные переговоры по Донбассу возможны с участием России

Находящийся в Париже президент Украины заявил, что готов обсуждать положение в зоне конфликта в Донбасе в рамках четырёхсторонних мирных пеговоров с участием президента России Владимира Путина. Президент Украины также считает, что мирные переговоры тем более возможны, что им может способствовать отдельная встреча между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, об этом сообщило агентство Reuters.

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 16 апреля, обсудили риски эскалации конфликта в Донбассе. Французские медиа накануне сообщили, со ссылкой на Елисейский дворец, о программе визита Зеленского в пятницу в Париж. В частности, отмечалось, что трое лидеров могут затронуть вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Как сообщает Международное французское радио, Макрон и Зеленский пообедали в Елисейском дворце, затем провели видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В администрации Макрона подчеркнули, что в Париже стремятся к снижению напряжённости в зоне конфликта в Донбассе. "Суверенитет Украины находится под угрозой, и все наши усилия направлены на поддержку украинского суверенитета", — заявили в Елисейском дворце накануне встречи президентов.

Поездка украинского лидера во Францию готовилась до эскалации напряжённости в Донбассе. Кроме вопросов военного характера, стороны намерены обсудить отношения между Парижем и Киевом, в частности, в экономической сфере. В Елисейском дворце оценивают нынешние отношения между Макроном и Зеленским как "крепкие и доверительные".

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