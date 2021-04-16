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COVID-19: во Франции число заражений не даёт ослабить ограничения

Эта фотография, сделанная в одном из домов престарелых во Франции, получила третье место на международном конкурсе WorldPressPhoto 2021

Во Франции первую дозу вакцин получили "почти 100%" постояльцев домов престарелых. Как сообщает агентство Reuters, три четверти пожилых французов уже получили и вторую дозу. Об этом в пятницу объявил министр здравоохранения Франции Оливьер Веран.

При посещении центра вакцинации на юге Франции Веран рассказал журналистам, что более двух третей всех медицинских работников Франции и 80% медицинского персонала в возрасте 50+ вакцинированы по крайней мере одной дозой.

Французские власти распорядились уделить при вакцинации главное внимание жильцам в домах престарелых – это привело к резкому снижению смертности среди стариков. В начале кампании вакцинации в конце декабря и начале января этого года во Франции, только в домах престарелых регистрировались около 700 смертей в неделю. Это составляло примерно одну треть еженедельной смертности по всей Франции, пишет агентство Reuters.

К марту этот показатель снизился примерно до 300, к концу марта до 80, а за минувшую неделю в домах престарелых по всей Франции зарегистрировано менее 50 смертей.

По словам министра здравоохранения, при нынешнем уровне инфицирования – примерно 35 000 случаев в день – преждевременно ослаблять ограничения на передвижение людей, действующие с середины декабря прошлого года.

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