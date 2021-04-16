США построят в Норвегии новые военные объекты

Норвегия подписала соглашение с Соединёнными Штатами о регулировании совместной военной активности, сообщает Reuters. Новый договор, ставший результатом пересмотра прежде действовавшего документа, позволит Пентагону строить объекты на трёх норвежских аэродромах и одной военно-морской базе. Речь, однако, не идёт о создании постоянных баз США.

По заявлению норвежского правительства, соглашение облегчит процедуры размещения, тренировок и учений американских военных в стране. Благодаря договору США смогут быстрее разворачивать свои силы на территории Норвегии в случае конфликта, сказано в сообщении.

Теперь соглашение должно быть ратифицировано норвежским парламентом.

Норвежское руководство в качестве главного и единственного своего потенциального противника рассматривает Россию, граничащую с Норвегией в районе Арктики. После аннексии Крыма отношения между странами, как пишет агентство, вернулись к уровню времен Холодной войны: в Норвегии вынуждены были отреагировать на наращивание Россией военно-воздушных и военно-морских сил в арктическом регионе и укрепить взаимодействие с США по военной линии.

Одним из последних шагов в этом направлении стала переброска американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на норвежскую авиабазу. В октябре прошлого года стало известно, что норвежская секретная база времен холодной войны, находящаяся в 350 километрах от России, вскоре снова возобновит работу, чтобы начать принимать субмарины США. Недавно Минюст Норвегии запретил продажу российской структуре норвежского завода, который потенциально мог бы использоваться в интересах российского военно-морского флота.

С момента вступления в НАТО в качестве члена-учредителя в 1949 году Норвегия придерживалась принципа, согласно которому она не позволяет размещать у себя ядерное оружие и иностранные базы в мирное время. В то же время это ограничение не запрещает союзникам проводить учения на норвежской территории.

Комментируя соглашение, министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сурейде заявила, что договор подтверждает союзнические отношения между странами, а также ключевую позицию Осло как опорного пункта на северном фланге НАТО. В то же время глава МИД подчеркнула, что норвежская политика запрета на развёртывание военных баз и ядерного оружия останется неизменной.