Коммунистический лидер Кубы Рауль Кастро ушёл в отставку

Рауль Кастро ушёл на пенсию с поста первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, сообщила газета кубинских коммунистов Granma. Он руководил страной последние 12 лет. С его уходом на Кубе завершается эпоха правления братьев Кастро, длившаяся более 60 лет. Раулю Кастро в июне исполнится 90 лет.

Теперь ключевой пост руководителя Коммунистической партии Кубы займёт кубинский президент Мигель Диас-Канель. Западная пресса обращает внимание на продолжающийся на Кубе экономический кризис, рост протестных настроений и отсутствие реальных перспектив изменения политического курса Кубы.

Рауль Кастро в начале 2000-х годов сменил своего старшего брата Фиделя на посту руководителя кубинской коммунистической партии и многолетнего правителя Кубы. Фидель Кастро впервые назвал Рауля своим преемником в октябре 1997 года.

По словам Фиделя Кастро, сказанным более 20 лет назад, Рауль - это человек, способный заменить любого из нас, и особенно меня", то есть самого Фиделя.

С деятельностью Рауля Кастро связано вхождение Кубы в мировой рынок. Пакет экономических законов 1992—1996 годов стал основой децентрализации экономики. В стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, частные и государственные рынки.