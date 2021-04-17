Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский

Украинский писатель и политический деятель Владимир Яворивский умер на 79 году жизни, сообщил в фейсбуке писатель Василий Шкляр. Он был одним из создателей Народного Руха — политического движения и партии, выступавшего за независимость страны от СССР.

Яворивский с шестидесятых годов работал журналистом, начал публиковать рассказы и повести, вступил в Союз писателей Украины. В 1984 году получил республиканскую премию УССР за повесть "Вечные Кортелисы" о действиях Украинской повстанческой армии в сороковые годы. Был народным депутатом СССР, главой Демократической партии Украины.

После обретения страной независимости избирался в состав Верховной Рады шести созывов. 10 лет возглавлял Национальный союз писателей. Был председателем комитета Рады по вопросам культуры и духовности.

Считался одним из наиболее последовательных сторонников исключительного использования украинского языка в политической и общественной жизни страны. Был гостем эфиров Радио Свобода.