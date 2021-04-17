Суд в Париже заочно приговорил к пожизненному заключению белорусского гражданина Юрия Сушкина за убийство 9 французских миротворцев. Белорусский лётчик управлял штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д’Ивуара во время гражданской войны. Он нанёс ракетно-бомбовый удар по французской военной базе в ноябре 2004 года.

Судебное разбирательство по делу длилось три недели и закончилось 15 апреля. Заочный приговор вынесен Сушкину и двум офицерам ивуарийских ВВС. Они признаны виновными в нанесении удара по военным в городе Буаке. Тогда погибли 10 человек — девять французских миротворцев и американский сотрудник гуманитарной миссии, 38 человек получили ранения.

Через несколько часов французские ВВС по приказу президента Жака Ширака совершили налёт на аэропорт столицы Кот-д’Ивуара Ямусукро и уничтожили всю военную авиацию страны. В неё входили и два купленных у белорусской армии штурмовика, которыми управляли смешанные экипажи из ивуарийских офицеров и русскоязычных наёмников.

В ходе судебного рассмотрения показания давали больше 90 свидетелей, в том числе — бывшая министр обороны Франции Мишель Аллио-Мари, бывшие главы МИД и МВД Мишель Барнье и Доминик де Вильпен, бывший начальник службы внешней разведки страны, командующий миротворческой операцией "Единорог" и командир французской базы в Буаке, рассказывает Международное французское радио.

Однако следствию так и не удалось выявить имя второго русскоязычного пилота, выяснить, кто приказал нанести удар по базе, и почему французские военные отпустили без предъявления обвинений группу из восьмерых белорусов, в том числе Сушкина, которых задержали через несколько дней после инцидента. Где он находится сейчас — следствию и суду в Париже оказалось неизвестно.

По версии французской стороны, авиаудар был спровоцирован националистическим окружением президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо, чтобы вынудить французов покинуть свою бывшую колонию. В ходе конфликта власти республики обвиняли Париж в военном вторжении и требовали вывода миротворцев.

Сам политик, ставший первым в истории главой государства, представшим перед Международным уголовным судом за преступления против человечества, вину правительства за инцидент отрицает. В показаниях следствию он заявил, что удар был спровоцирован Парижем, чтобы отстранить его от власти.