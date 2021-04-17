Врачи: состояние Навального критическое, возможна остановка сердца

Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, объявившего в колонии голодовку из-за отказа администрации допустить к нему врача, опубликовали в соцсетях результаты его анализов крови, сообщает Би-би-си.

По словам врача Анастасии Васильевой, в крови Навального критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями вплоть до остановки сердца.

В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключённому Алексею Навальному.