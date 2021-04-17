Украина решила выслать дипломата российского посольства в Киеве

МИД Украины выразил России протест Киева на задержание 16 апреля и последовавшее решение о высылке своего консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В ответ из Киева будет выслан старший дипломат посольства России.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что российские власти грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года. В Киеве считают, что таким образом Россия подтверждает избранный ею курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной.

Тем временем Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания Александра Сосонюка. По версии ФСБ, он интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Украинский дипломат подозревается в шпионской деятельности, сообщил "Коммерсантъ".