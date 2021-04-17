Чехия подозревает Петрова и Боширова в причастности к взрывам в 2014 году

В Чехии национальное управление по борьбе с организованной преступностью просит о содействии в розыске и задержании двоих подозреваемых, которые в период с 11 по 16 октября 2014 года находились в Чехии, переезжая по её территории - сначала в Праге, затем в Моравско-Силезском и Злинском краях.

Подозреваемые пользовались документами, по меньшей мере, на два лица. Сначала они предъявляли российские паспорта, выданные на имя Александра Петров, 13 июля 1979 года рождения и Руслана Боширова, 18 июля 1979 года рождения. Затем они предъявляли паспорта, выданные гражданину Республики Молдова Николае Попа, 18 июля 1979 года рождения и гражданину Таджикистана на имя Руслана Табарова, 23 октября 1975 года рождения - говорится в сообщении.

Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что это агенты российского Главного управления Генштаба (ГРУ), их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Власти Чехии подозревают их в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в стране в октябре и декабре 2014 года. Об этом объявил в субботу премьер-министр Андрей Бабиш.

По его словам, Прага приняла решение выдворить 18 сотрудников российского посольства - утверждается, что они работают на ГРУ или СВР. Им предписано в 48 часов покинуть Чехию. Реакции российской стороны пока нет.

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