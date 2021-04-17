В Москве полиция сорвала квир-фестиваль "Покажи мне любовь"

На московский благотворительный вечер "Покажи мне любовь" в поддержку квир-сообщества пришли полицейские, передает корреспондент Радио Свобода. Они запретили организаторам пускать людей на фестиваль.

Сначала организаторы пытались договориться с полицейскими: предлагали подписать нормативные акты, чтобы те разрешили продолжать мероприятие. Переговоры длились почти час. В итоге полицейские в неофициальной форме заявили, что начнут задерживать людей, если организаторы не закончат мероприятие, говорит режиссёр Виктория Нарахса. Организаторы решили, что не могут "рисковать" гостями мероприятия.

Заявленную программу пришлось сократить до одного перформанса "Подельницы" по мотивам переписки Марии Алехиной и Люси Штейн. Изначально планировалось провести также благотворительный аукцион, выставку квир-искусства и дискуссию о положении ЛГБТК+ в России. Сейчас планируется перенести эти мероприятия в онлайн-формат.

Фестиваль организовала креативная группа Queer Studio. Все деньги с мероприятия они хотели перечислить межрегиональным некоммерческим организациям, занимающимся защитой прав ЛГБТК+, а также Марии Алехиной и Люсе Штейн.