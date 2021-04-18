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Spiegel показал снимки военного лагеря в Крыму. CIT: это 58-я армия

Учения российских военных в Крыму

Германское издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки лагеря российских войск на полигоне на юге Керченского полуострова в аннексированном Крыму. Как пишет журнал, лагерь появился в период с 15 марта по 2 апреля.

"Примерно в 30 километрах от посёлка Марфовка у побережья российские военные построили импровизированную базу. Если 15 марта территория еще была пуста, то ко 2 апреля с каждым днём нарастало число построек и количество техники" - пишет Spiegel. Утверждается, что в лагере более тысячи автомобилей и другой техники.

Как утверждают исследователи группы Conflict Intelligence Team, cудя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, скорее всего в этом лагере находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии.

О переброске её частей в Крым недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа. CIT отмечает, что на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", что позволяет предположить, что это не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа.

Кроме того, CIT напоминает, что до сих пор не было никаких официальных комментариев по поводу возможного присутствия в Крыму военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Утверждается, что эшелон с десантниками и техникой был замечен к северу от Симферополя. Речь, впрочем, могла идти и о другом десантном подразделении - 56-м десантно-штурмовом полке, который должен перебазироваться в Феодосию.

  • Все перемещения войск у границ с Украиной и в Крыму российские власти объясняют учениями, а также соображениями безопасности. Войска стягиваются на фоне утверждений поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса об угрозе наступления украинской армии - что Киев отрицает.
  • По данным украинских властей, Россия в последние недели сосредоточила в регионе около 80 тысяч военных, в том числе около 40 тысяч в Крыму. Обеспокоенность в связи с этим высказали страны Запада, члены союза НАТО. Лидеры Германии и Франции после недавних переговоров с президентом Украины призвали Москву отвести войска, чтобы разрядить напряжённость.

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