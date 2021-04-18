В Израиле отменили масочный режим на открытом воздухе

Власти Израиля в воскресенье отменили обязанность носить защитные маски на открытом воздухе. Это последнее из череды послаблений, связанных со значительным снижением числа заражённых коронавирусом в стране, которая занимает первое место в мире по темпам вакцинации.

К середине апреля обе дозы вакцины Pfizer/BioNTech получили уже более 80 процентов жителей Израиля старше 16 лет. Число выявленных случаев инфекции, которое в середине января достигало 10 тысяч за сутки (при населении страны менее 10 миллионов человек), начало снижаться уже в феврале, а в последние недели не превышает 200-300 в день. Снизилось и число госпитализаций и смертей - на пике эпидемии в Израиле умирали от коронавирусной инфекции до 100 человек в день, сейчас в среднем около 10.

"Мы на лидирующих позициях в мире, если говорить о восстановлении после коронавируса" - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что о конце эпидемии говорить ещё рано.

В стране был введён жёсткие карантин. Границы Израиля были фактически закрыты, ограничения на въезд сохраняются и сейчас. Как эти меры, так и быстрые темпы вакцинации, по мнению специалистов, помогли выправить ситуацию. Сейчас ограничения постепенно отменяются.

Масочный режим в стране был введён около года назад. Ношение масок по прежнему необходимо в общественных местах в закрытых помещениях.

В России ношение масок, а также перчаток обязательно в "местах массового пребывания людей". Согласно опросу, 64 процента жителей России выступает против введения бессрочного масочного режима в общественных местах, а 15 поддерживают эту идею. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. На открытом воздухе ношение масок обязательно в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии.