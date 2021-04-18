Сторонники Навального проводят пикеты в Москве. Двое задержанных 

В воскресенье сторонники Алексея Навального провели в Москве несколько одиночных пикетов в поддержку политика.
Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что активист Владимир Гладышев вышел на Манежную площадь в одежде, на которой было две надписи - "Навальный" и "Путин убийца". Полицейские задержали Гладышева и доставили в отдел МВД по району "Китай-город".
В то же отделение доставили женщину, имя которой не сообщается, вышедшую к зданию администрации президента России с требованием допустить в колонию к Алексею Навальному гражданского врача. Очевидцы сообщают, что после того, как пикетчицу задержали, её заменила другая активистка.
Что вменяют задержанным - пока неизвестно.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. С конца марта политик держит голодовку - он объявил её в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача. Соратники оппозиционера называют его состояние "критическим".
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
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