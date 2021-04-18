Сторонники Навального проводят пикеты в Москве. Двое задержанных 

В воскресенье сторонники Алексея Навального провели в Москве несколько одиночных пикетов в поддержку политика.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что активист Владимир Гладышев вышел на Манежную площадь в одежде, на которой было две надписи - "Навальный" и "Путин убийца". Полицейские задержали Гладышева и доставили в отдел МВД по району "Китай-город".

В то же отделение доставили женщину, имя которой не сообщается, вышедшую к зданию администрации президента России с требованием допустить в колонию к Алексею Навальному гражданского врача. Очевидцы сообщают, что после того, как пикетчицу задержали, её заменила другая активистка.

Что вменяют задержанным - пока неизвестно.