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Сторонники Навального проводят пикеты в Москве. Двое задержанных 

На акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле, 23 января 2021 года 

В воскресенье сторонники Алексея Навального провели в Москве несколько одиночных пикетов в поддержку политика.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что активист Владимир Гладышев вышел на Манежную площадь в одежде, на которой было две надписи - "Навальный" и "Путин убийца". Полицейские задержали Гладышева и доставили в отдел МВД по району "Китай-город".

В то же отделение доставили женщину, имя которой не сообщается, вышедшую к зданию администрации президента России с требованием допустить в колонию к Алексею Навальному гражданского врача. Очевидцы сообщают, что после того, как пикетчицу задержали, её заменила другая активистка.

Что вменяют задержанным - пока неизвестно.

  • Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. С конца марта политик держит голодовку - он объявил её в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача. Соратники оппозиционера называют его состояние "критическим".
  • В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

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