В Германии национальный День поминовения 80 000 жертв пандемии

Воскресенье стало в Германии национальным Днём поминовения 80-ти тысяч жертв пандемии. 18 апреля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер присутствовали на утренней мессе в мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине.



В берлинском Концертхаусе состоялся концерт, трансляцию которого вело общественное телевидение. Президент Германии Штайнмайер напомнил согражданам, что за данными статистики стоит человеческая трагедия, которая всё ещё продолжается. "Мы как общество, не слишком часто напоминали друг другу, что если игнорировать жизнь и страдания отдельных людей, то страдания охватят всё общество".



Президент говорил о тех, кто умер в одиночестве в больницах, интернатах и хосписах, не имея возможности попрощаться со своими близкими и родными из-за коронавирусных ограничений.

Штайнмайер заявил, что национальный День поминовения призван напомнить согражданам, что они не одиноки в своих страданиях и скорби".