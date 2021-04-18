Британия призвала Россию предоставить Навальному врачебную помощь

Великобритания призвала Россию немедленно предоставить заключённому оппозиционеру Алексею Навальному доступ к медицинской помощи, сообщило агентство Reuters.

Находящийся в колонии Алексей Навальный более двух недель держит голодовку, требуя предоставить ему предусмотренную законом медицинскую помощь.

В заявлении представителя британского министерства иностранных дел выражается "глубокая озабоченность" сообщениями о недопустимом обращении с Алексеем Навальным и его ухудшающемся здоровье. "Мы настойчиво призываем к его немедленному освобождению из заключения, мотивированного политическими причинами", говорится в заявлении представителя МИД Великобритании.