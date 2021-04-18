Сыну Кадырова присудили победу в боксе после того, как его начали бить 

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить.

Фрагмент боя, который транслировался на телеканале "Матч! Боец", выложили в социальной сети "ВКонтакте". На нём видно, что соперник сына главы Чечни, юный боксёр из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров, отвечает Адаму Кадырову атакой на атаку и несколько раз попадает ему в голову. В этот момент рефери внезапно останавливает поединок и начинает отсчитывать Биттирову, ровно стоящему на ногах, нокдаун, после чего секундант боксёра выбрасывает на ринг полотенце, признавая, таким образом, его поражение. Сам Биттиров лишь удивлённо разводит руками.

Решением рефери и объявленным результатом боя был удивлён и комментатор телеканала "Матч! Боец". "Довольно непонятно, если честно", - произнёс он в эфире.

Отмечается, что международный турнир по боксу "Время Легенд 6: Спецоперация" проходил в Грозном и среди его зрителей был глава Чечни Рамзан Кадыров. После боя его сына портал "Грозный-информ" сообщил, что Адам Кадыров не оставил своему противнику "ни единого шанса".