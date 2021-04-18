Более 30 человек присоединились к голодовке солидарности с Навальным 

Более тридцати человек присоединились к голодовке солидарности с Алексеем Навальным, которую 10 апреля объявил московский учёный-биолог Николай Формозов.
В беседе с Радио Свобода Формозов рассказал, что люди из разных городов России и мира, от Владивостока до Вены, стали присоединяться к его акции после того, как о ней сообщили в социальных сетях несколько публичных личностей - в частности, писатель Виктор Шендерович и журналист Сергей Пархоменко. До этого учёный фактически голодал один.
По словам Формозова, главная цель акции и её основное требование совпадают с требованием Навального: это допуск к политику гражданских врачей и предоставление ему квалифицированной медицинской помощи. "Как биолог, я прекрасно понимаю, что жизнь Алексея находится в опасности, и что только массовая гражданская солидарность и поддержка его требований могут изменить ситуацию".
Учёный при этом подчеркнул, что не призывает никого рисковать своим здоровьем и идти до конца, но сам свою голодовку объявил "бессрочной" и собирается держать её до выполнения требований. Отвечая на вопрос о своём самочувствии на данный момент, Формозов назвал его "удовлетворительным".
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. С конца марта политик держит голодовку: он объявил её в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача. Соратники оппозиционера называют его состояние "критическим".
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.