Сбербанк прекратил публиковать прогноз заболеваемости COVID-19

Сбербанк с 15 апреля прекратил обновлять прогноз заболеваемости COVID-19 в России. Об этом сообщается на сайте СберИндекс. В данный момент доступен прогноз до 23 апреля.

Математическая модель лаборатории Сбербанка предсказала почти двукратный рост новых случаев коронавирусной инфекции в России к середине апреля. 3 апреля аналитики Сбербанка прогнозировали, что через две недели в стране будут выявлять более 15 тысяч новых случаев заражения ежедневно. Однако уже на следующий день сервис скорректировал прогноз в меньшую сторону, до 12 347 случаев в день.

Согласно модели Сбербанка, 19 апреля в России должен быть выявлен 11 831 новый случай заражения COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки было зафиксировано 8589 случаев коронавирусной инфекции.

В конце марта на возможность третьей волны заболеваемости COVID-19 в России указывала на профессиональной конференции заместитель главы российского Минздрава Татьяна Семёнова. Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что такую оценку давать "преждевременно".

19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в России стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. По её словам, страна занимает 87 место среди других государств по показателю среднесуточной заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, с начала эпидемии в России заболели 4 миллиона 710 тысяч человек. Умерли почти 106 тысяч человек (плюс 346 за сутки). При этом данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата. Статистическое ведомство с прошлого апреля по январь 2021 года насчитало больше 200 тысяч летальных исходов с COVID-19. В апреле американское издание "Нью-Йорк таймс" назвало Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии. Согласно подсчётам журналистов, с апреля по декабрь 2020 года такая смертность составила 28%, или более 360 тысяч человек. Эти цифры, как считает издание, ставят под сомнение заявления Владимира Путина о том, что Россия лучше других стран мира справляется с пандемией.