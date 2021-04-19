На Кубани после пыток в отделе полиции возбудили уголовное дело

В Краснодарском крае в отношении сотрудника отдела МВД по Тимашевскому району возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Поводом стало заявление местного жителя Андрея Лихмана, который сообщил о пытках в полиции. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Лихман был доставлен в отдел полиции в мае 2019 года. По его словам, он снимал на смартфон, как сотрудники МВД с применением спецсредств и силы проводили задержание отдыхавших на пляже. Через полчаса после этого полицейские вернулись на пляж и стали выяснять, кто из отдыхавших заснял их, требуя удалить видеозаписи. Лихман вновь стал снимать сотрудников МВД на телефон, за это полицейские повалили его на землю, надели наручники и доставили в отдел. Там его избили руками и ногами. Повреждения, которые он получил после пыток в отделе, были зафиксированы в больнице.

В отношении Лихмана завели административное дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, а спустя полтора месяца возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. Суд назначил ему два года условно.

Отбыв наказание, Лихман вместе с правозащитниками несколько раз пытался добиться возбуждения дела на избивших его полицейских. Однако пять раз получал отказы из Следственного комитета. В краснодарском отделении "Комитета против пыток" эту информацию подтверждают. На шестой раз дело было заведено, но в отношении неустановленных лиц, хотя Лихман указывает на конкретных сотрудников Тимашевского отдела МВД.