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РКН потребовал удалить видеоролик о протестах в защиту Навального

Акция в поддержку Алексея Навального 31 января 2021, Санкт-Петербург

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик на канале Алексея Навального, где его сторонники анонсируют несанкционированный митинг, назначенный на 21 апреля. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Она опубликовала скриншот письма от компании YouTube, в котором представитель видеохостинга сообщает о получении уведомления от Роскомнадзора. Регулятор считает, что ролик нарушает положения закона "Об информации".

В письме от компании YouTube содержится предупреждение о том, что если контент не будет удалён, то компания Google может быть вынуждена заблокировать данный контент.

Кира Ярмыш сообщила, что сторонники Навального не намерены удалять ролик.

По состоянию на 17:30 мск видео с анонсом несогласованного митинга набрало более 2,5 миллиона просмотров, сообщило издание Znak.com

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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