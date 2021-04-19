РКН потребовал удалить видеоролик о протестах в защиту Навального

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить ролик на канале Алексея Навального, где его сторонники анонсируют несанкционированный митинг, назначенный на 21 апреля. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Она опубликовала скриншот письма от компании YouTube, в котором представитель видеохостинга сообщает о получении уведомления от Роскомнадзора. Регулятор считает, что ролик нарушает положения закона "Об информации".

В письме от компании YouTube содержится предупреждение о том, что если контент не будет удалён, то компания Google может быть вынуждена заблокировать данный контент.

Кира Ярмыш сообщила, что сторонники Навального не намерены удалять ролик.

По состоянию на 17:30 мск видео с анонсом несогласованного митинга набрало более 2,5 миллиона просмотров, сообщило издание Znak.com