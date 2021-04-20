"Послами будут Петров и Боширов". Рунет о скандале в Чехии

Между Россией и Чехией грандиозный скандал. Чехи обвиняют ГРУ в подрыве оружейного склада в 2014 году.

И да, это всё те же Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига.

Александр Коваленко:

Пока российские спецслужбы посредством пропаганды рисуют на местных телеканалах эфемерных "украинских террористов-радикалов", которые "собираются взрывать Россию" от Воронежа до Владивостока или "предотвращают покушение на Лукашенко и его детей" которое должны были выполнить всё те же "украинские радикалы" под “руководством” США, террористический, кровавый след самой России всплывает чуть ли не в каждой точке мира.

Сергей Адодин:

Петров и Боширов как надежда нации. Одни за всех

Андрей Франц:

- Когда стало ясно, что смена исторических эпох в России, наконец, завершилась?

- Когда место Петьки с Василием Ивановичем, поручика Ржевского, Вовочки и Штирлица в русском национальном эпосе окончательно заняли Петров и Боширов.



Кирилл Плетнер:

Нелепые злодеи Петров, Боширов, награжденные званием Героев России; неумелые отравители Навального, работавшие за премии и квартиры; еt cetera, другие бездарные слуги кровавого режима "плохо работают", потому что их нечем по-настоящему мотивировать.

Деньги и медали являются только подкреплением.

Для качественного исполнения нужен смысл.

У этого режима его нет, одна подмена, суррогат.

С другой стороны всячески стараются отшутиться.

Армен Гаспарян:

Последний вопрос: Петров и Боширов были в составе сборной, когда наши хлопнули испанцев на ЧМ-2018? А то это нам еще не предъявляли

Мария Баронова:

Погодите, то есть по версии Чешских властей, борющихся друг с другом за власть, Петров и Боширов еще и склад взорвали?

Я ничего не хочу сказать, но это какие-то Джеймсы Бонды уже. Обычно отравители и взрыватели — это несколько разные люди всё же.

И почему же тогда пыльный козырь валет достали только сейчас?

Ольга Скабеева:

Но стряхнуть пыль с этой истории решили именно сейчас, когда ребром встал вопрос об участии Росатома в постройке АЭС в Чехии, когда чешский вице-премьер должен был приехать в Москву для согласования покупки нашей вакцины

Борис Рожин:

По итогам клоунады с Башировым и Петровым, Чехия откажется от российской вакцины и от привлечения "Росатома" к строительству АЭС в Чехии. Как и в случае с демонтажем памятника Коневу и установкой памятника власовским коллаборационистам, это часть последовательной политики на ухудшение российско-чешских отношений, которая проводится евро-атлантическими кругами в Чехии. Курс этот системный, сознательный и долгосрочный. Его цель - полноценное участие Чехии в антироссийском санитарном кордоне. То,что в Чехии есть политики и представители истеблишмента, которые выступают за нормальные отношения с Россией, на текущем этапе никак не мешает проведению данного курса.

Юлия Витязева:

А вот смотрите, как лихо получается.

Чехия согласилась пойти на поводу у США и устроить цирк с «разоблачением» Петрова и Боширова для отвлечения внимания от организованного американцами покушения на Лукашенко. Манёвр, кстати, получился так себе и весь заготовленный пар привычно ушёл в свисток.

Но, что самое главное - в конечном итоге самой пострадавшей стороной теперь является ... сама Чехия! Которая не только ради чужих интересов испортила отношения с Россией, за что теперь получает шквал критики от своих собственных граждан, но и сама(!), своими руками вытащила на поверхность очень дурно пахнущую историю с продажей оружия болгарскому барыге, который перепродавал его Украине и (вероятно) Сирии, по которой (надеюсь) чехам будет задано немало вопросов.

В связи с чем хочется задать официальной Праге один простой вопрос: вот оно того стОило?

Но есть в России вопросы и у независимых журналистов.

Дмитрий Колезев:

Обвинения очень серьезные: взрыв в центре Европы, гибель двух человек, это как минимум «дело Скрипалей — 2» с соответствующими последствиями.

Но хочется прояснить некоторые вещи:

1. Почему обвинения предъявлены только сейчас, спустя семь лет? Так долго вели расследование? Или собрали материал и держали его для подходящего случая? Второе представляется более вероятным — не могло же так совпасть, что чехи завершили расследование именно сейчас, когда европейские страны пачками высылают российских дипломатов. Но такой тайминг несколько снижает доверие к информации. С самого начала взрывы объясняли халатностью и только спустя годы нашелся русский след.

2. Снова Петров и Боширов? Хорошо, предположим, у европейского отдела ГРУ (или как он там называется) всего два хороших разведчика-диверсанта для тайных операций. Но неужели их все время отправляют на задания по одинаковым паспортам?

3. Петрова и Боширова обвиняют в диверсии, приведшей к взрыву на складе №16 16 октября 2014 года. Спустя несколько месяцев произошел еще один взрыв — на складе №12. Хочется понять, его чехи тоже связывают с Россией или там какие-то другие причины?

Я не в смысле «вы все врете». Уровень доверия российским властям низкий, и вся имеющаяся у нас информация заставляет относиться к обвинениям Чехии крайне серьезно. Но в то же время понятно, что что сейчас идет политическая, дипломатическая, разведывательная и медийная игра на таких высоких ставках, что ко всей информации нужно подходить осторожно.

Дело дошло до срочной высылки российских дипломатов и мгновенной ответной реакции российского МИДа.

Остап Кармоди:

В Чехии наконец-то начали говорить о том, что нужно разрешить РФ оставить в российском посольстве в Праге столько же людей, сколько работает в чешском посольстве в Москве.

Сейчас в чешском посольстве в Москве работает 60 человек, в российском в Праге — 120. Для сравнения: в американском посольстве в Праге 70 сотрудников, в немецком - 30.

120 человек - огромное, ни с чем не соразмерное число, значительно больше, чем в большинстве других стран. Все в Чехии понимают, что это шпионское гнездо, которое работает не только по Чехии, но и по всей Европе. Пресса много лет об этом пишет. Но политики до сих пор об этом молчали. И вот только сейчас, наконец-то, заговорили. В первую очередь оппозиционные, но и некоторые в правительстве тоже. После вчерашней высылки Россией чешских дипломатов, в чешском посольстве в Москве работников дипломатического статуса осталось только пятеро. Сегодня чехи говорят о том, чтобы разрешить оставить столько же российских в Праге, а остальные пусть пакуют вещи.

Мне, честно говоря, кажется, что и пятеро - много. Российское посольство вообще можно закрыть, его функции уже и так давно выполняет канцелярия Земана, зачем это дублирование? Просто назначить Земана официально представителем РФ в Чехии, а всех дипломатов отправить домой.

Юрий Фёдоров:

Немного арифметики. В российском посольстве в Праге работали пару лет назад (но эти цифры меняются обычно незначительно) 53 сотрудника с дипломатическими паспортами и около 90 – со служебными (административный состав и обслуживающий персонал). При этом в собственности посольства имелось около 70 автомашин с дипломатическими номерами. Эти автомашины чешская полиция не имеет права останавливать, досматривать, требовать документы у водителя и так далее. Власти Чехии и общественное мнение нередко задавали вопрос: а почему это автомобилей с дипномерами много больше, чем дипломатов, которые на них должны ездить? И кто, вообще, на них ездит? Может быть жена дипломата добирается таким образом до бутика на Парижской улице? А может быть помощник завхоза в звании, ну, допустим, майора едет по каким-то одному ему только ведомым делам? Ответа, разумеется, нет.

В чешском посольстве в Москве, опять-таки года два тому назад, работали 25 дипломатов и чуть более 40 человек административного и технического состава. В Праге, естественно, говорили: это как-то не сбалансировано; давайте сделаем по-честному – у нас 25 дипломатов, так пусть и у вас 25. В Москве, буквально, лезли на стену и брызгали слюной: нет! Никогда! Даже и не думайте, иначе мы разозлимся и … Что «и» было непонятно, но звучало грозно.

Теперь, однако, ситуация может поменяться. Из российского посольства изгнано 18 человек, имеющих дипломатические паспорта. Соответственно, МИД РФ, скорее всего, потребует, чтобы 18 чешских дипломатов покинули Москву. Иначе получится не по-пацански. Тогда в чешском посольстве останется, допустим 7, а может быть и меньше сотрудников с диппаспортами, а в российском в Праге – скажем, 35, или около того. Раньше дисбаланс был 1 к 2 в пользу России, а теперь будет 1 к 5. Интересная арифметика. А что, если чешское правительство решит либо установить количественное равенство – у нас 7, так пусть и у вас будет 7? Или восстановить прежнее соотношение – 1 к 2? В общем, могут быть разные варианты, укладывающиеся в задачник по арифметике для 5-го класса средней российской школы.

Между тем, злые языки утверждают, что 140 сотрудников российского посольства в Праге понадобились Москве не случайно, а потому что именно здесь располагаются резидентуры СВР и ГРУ, работающие не только на Чехию, но и на соседние страны. Но если так, то с какого перепугу Кремлю понадобилось взрывать чешские военные склады? Ведь ясно же, рано или поздно чешская контрразведка докопается до правды и тогда Петрову, Баширову и их кураторам мало не покажется. Взрыв складов и гибель чешских граждан – это не обычные шпионские игры (описанные в замечательных романах Джона Ле Карре, написанных частично на основе его собственного богатого опыта). За это отвечать придется. Впрочем, ничего удивительного. Кремлевские обитатели, похоже, Ле Карре не читали. Этот автор для них слишком сложен. Читали они Щит и меч, а может и вовсе ничего не читали, а только смотрели 17 мгновений … Ах, да, говорят, что некоторые из сами них в разведке работали. Но и там разные функции имеются. Кто ночью тайники устраивает, кто оружие террористам сбывает, кто сам бомбу закладывает, а кто сапоги на складе выдает

Александр Морозов:

Кремль ответил Праге симметрично. Только что ТАСС сообщил о высылке 20 чешских дипломатов. Честно говоря, я опасался, что Путин даст команду не отвечать сейчас, а ответить через пару месяцев и "по другому поводу". Если бы сейчас Кремль промолчал, то тут в Чехии симпатии качнулись бы в пользу Кремля. А ответный удар уже нельзя было связать с этим эпизодом. Но выбран путь прямого дальнейшего конфликта. Таким образом, Чехия оказывается в положении, когда ни администрация Земана, ни правительство не смогут сделать никаких шагов навстречу Москве, и если два-три месяца назад лидером жесткой позиции в отношении путинизма был ныне уже ушедший в отставку министр инистранных дел Чехии Петржичек, то теперь вся Чехия оказывается в положении страны-лидера европейского сопротивления путинизму. А это неплохо. Потому что Навальный умирает в тюрьме, а путинизм внутри страны безумеет. И компромисс с ним сейчас недопустим.

Алексей Цветков:

Из чешского посольства в Москве выслали 20 дипломатов. Надеюсь, последний не забыл погасить свет.

Чешская сторона уже делает осторожные намёки, что готова не раздувать скандал дальше, но уже понятно, что отношения двух стран испорчены очень сильно.

Олеся Яхно:

К чему может привести стратегическая ошибка России в 2014 году. Потом эти ошибки, подобно снежному кому, порождают массу других, и в итоге, оборачиваются проблемами для самой же РФ. Ну а комментарий МИД РФ по этому шпионскому скандалу, что это, мол, попытка Запада отвлечь внимание от «госпереворота» в Беларуси - вообще ниже плинтуса. Какое-то вырождение интеллекта.

Денис Харитонов:

Россия давно уже поссорилась со многими странами, в эти выходные к ним добавилась достаточно дружественная Чехия. Чехи хотели закупить у нас партию вакцины "Спутник V" и, возможно, атомный реактор. Теперь все это в прошлом. Скорее всего, будет парализована выдача чешских виз. Путинизм разъедает Россию, вгоняет ее в болото стагнации, оставляет на задворках мировой цивилизации.

Иван Преображенский:

Краткий пересказ чешско-российского конфликта

Какие-то дебилы велели двум рукожопам провести диверсию. Не против зоны базирования - Чехии, но на ее территории. Заложить бомбу, которая взорвется в Болгарии или по дороге. Чтоб болгарам неповадно было Украину оружием снабжать.

Рукожопы все провалили, бомбы рванули в Чехии, погибло два чеха.

Отношения с вполне дружественной Чехией на грани разрыва. Рукожопы объявлены Героями России.

Мораль сей басни такова: люди, которые принимают такие решения, не имеют права управлять огромной страной.

Вадим Трухачёв:

Россия годами почти ничего не делала на чешском направлении, хотя инфоповоды чехи дают несколько раз в год. Не делала, хотя там крутятся огромные российские деньги, куча недвижимости, огромный туристический поток.

Всё это нуждалось в постоянном политическом прикрытии. Но этим пренебрегали. Даже не изучили, что уровень полномочий центральной власти в Чехии невелик. В итоге получили муниципальный удар в виде снесённого Конева.

Под заклинания о "вассале США" выводов не сделали. Между тем там есть своя, доморощенная русофобия, которую не американцы вырастили. Они её только используют. Её уровень можно было уменьшить, но этим вопросом не озадачились.

Как и не изучили того, что перед нами - не Латвия. Чехия - достаточно развитая страна, чьи граждане не мотаются на заработки на рубеж. Там очень большой промышленный потенциал, неплохие банки. Не Австрия и не Швеция, но и совсем не Болгария и не Латвия.

При всём хамстве чешского руководства, часть ответственности за полный разрыв отношений лежит на нас. Нельзя недооценивать страну только потому, что в ней живёт 10,7 млн.

Андрей Малосолов:

Единственное, что нас с Чехией связывало - это шикарный и дешевый туризм, приобретение трамваев и возможность Росатома участвовать в строительстве двух энергоблоков АЭС в Дукованах. Трамваи мы можем производить сами, в Твери хороший завод есть. Ковидобезумие надолго убило евротуризм. А накануне Чехия уже официально заявила о недопуске русских на конкурс по Дукованам. И если туризм и трамвай считается чисто чешской темой, то по АЭС решение принималось не в Праге. А значит, в качестве показательной меры стоит отказаться от всего объема отношений России с Чехией. Закрыв посольства и торгпредства показательно на год. Соответственно и пана Пивоньку, посла Чехии в Москве, надо не мучить отсутствием персонала, а тоже отправить пить пивонько в родные края. Шашкой надо не махать, а рубить.

Алёна Чурбанова:

- Да чехи просто выслуживаются перед американцами, - радостно сказала женщина в супермаркете своему спутнику.

*пиво, кстати, как раз чешское взяли