Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ЕСПЧ коммуницировал российским властям жалобу Алексея Навального

Здание ЕСПЧ в Страсбурге, Франция

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Алексея Навального на условия содержания в покровской исправительной колонии №2, где он отбывает наказание. Об этом сообщили представители суда в своем твиттер-аккаунте:

Жалоба от адвокатов политика поступила в Страсбург в начале апреля, решение по жалобе принято 16 апреля, а вопросы российским властям передали 19 апреля. Как отмечает Znak.com, обычно коммуникация жалобы в ЕСПЧ может занять более 2 лет.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG