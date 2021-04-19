ЕСПЧ коммуницировал российским властям жалобу Алексея Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Алексея Навального на условия содержания в покровской исправительной колонии №2, где он отбывает наказание. Об этом сообщили представители суда в своем твиттер-аккаунте:

Жалоба от адвокатов политика поступила в Страсбург в начале апреля, решение по жалобе принято 16 апреля, а вопросы российским властям передали 19 апреля. Как отмечает Znak.com, обычно коммуникация жалобы в ЕСПЧ может занять более 2 лет.

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