США предупреждают об опасности полетов вблизи границы России и Украины

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало авиакомпании проявлять "крайнюю осторожность" во время полетов в воздушном пространстве вблизи границы России и Украины, передает агентство Reuters.

В уведомлении, направленном американским авиакомпаниям, говорится о том, что "возрастающая региональная напряженность может привести к неожиданным столкновениям на границе, повышению военной активности и (или) конфликту". FAA также потребовало от авиалиний представлять иноформацию о планируемых полетах в этом регионе за 72 часа до полета.

В заявлении Государственной авиационной службы Украины говорится о том, что за исключением "определенных ограничений" на полеты на востоке страны воздушное пространство над страной безопасно для полетов. В стране, согласно заявлению, действует процедура раннего предупреждения об угрозах для полетов, которые могут возникнуть в результате конфликта на востоке Украины. Украина предложила США начать обмен информацией и координацию действий с целью обеспечения безопасности полетов.

FAA в 2014 году ввело запрет на полеты на зоной конфликта. Границы зоны, запретной для полетов изменяются в зависимости от изменения ситуации. Например, осенью прошлого года американские авиакомпании получили разрешение на полеты вблизи Крыма, в то время, как воздушное пространство над полуостровом остается для них закрытым.

17 июля "Боинг" "Малайзийских авиалиний", совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной ракетой, пущенной с территории, находившейся под контролем сил сепаратистов, поддерживаемых Россией.