Присяжные начали обсуждение вердикта по делу об убийстве Флойда

В Миннеаполисе понедельник завершились прения на суде на полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Члены суда присяжных начали обсуждение вердикта.

Обвинение и зашита в течение трех недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда во время его ареста полицейскими. Прокуроры использовали видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее лежащего на земле и не двигающего Флойда в качестве основной улики. "Верьте своим глазам", - призывали прокуроры присяжных, в то время, как многочисленные свидетели описывали происшедшее и свои эмоции. "Так полицейские не действуют, это было убийство", - обратился к суду присяжных помощник прокурора Стив Шлейхер. Медики, приглашенные в качестве экспертов прокуратурой, заявили о том, что Флойд умер от удушья.

Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал на том, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданы, поскольку Джордж Флойд активно сопротивлялся во время ареста. Главный тезис адвокатов - обвинение не сумело доказать вину Шовина в непредумышленном убийстве за пределами обоснованного сомнения. Согласно американскому уголовному законодательству, присяжные должны оправдать обвиняемого, если есть обоснованное сомнение в его вине.

Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве по трем пунктам. Это обвинения в непредумышленном убийстве разной степени тяжести. Максимальные сроки заключения по каждому из них: 40, 25, 10 лет. Присяжные могут обвинить или оправдать Шовина по всем или по каждому из пунктов. Присяжные могут не достичь вердикта, если с решением не согласится хотя бы один из 12 членов суда присяжных.

Как долго может занять процесс обсуждения приговора присяжными, неизвестно.