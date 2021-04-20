Посол США уедет из Москвы после требования российского МИД

Посол США в России Джон Салливан поедет в Вашингтон, но вернется в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Ранее источники издания сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию, несмотря на рекомендации российского МИДа.

"На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту бессрочно", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

16 апреля, после того, как США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, МИД России рекомендовал Салливану отправиться домой на консультации. Такую же рекомендацию передал ему на встрече помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Эта рекомендация не предусмотрена дипломатическим протоколом, поэтому Салливан не стал её исполнять. По данным двух информированных источников Axios, он посчитал что "если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставить".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры в ответ на санкции США, которые, в частности, могут осложнить деятельность посольства США в Москве.

Российский посол в США Анатолий Антонов сейчас находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента Владимира Путина "убийцей" и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы.

15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России в ответ на предполагаемые российские кибератаки, вмешательство Москвы в американские выборы и аннексию Крыма.

Под них попали более 30 физических лиц и компаний. Санкции также предусматривают запрет на операции с российским госдолгом на первичном рынке. Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Россия ответила зеркальными мерами.