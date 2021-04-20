Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Хабаровске защитник "Фургаломобиля" получил год колонии

Шествие в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Суд в Хабаровске приговорил к году колонии-поселения Дениса Посметюхина, который распылил перцовый баллончик при столкновении с сотрудниками силовых ведомств из-за "Фургаломобиля". Об этом сообщает Sota в телеграм-канале.

25 сентября полицейские и судебные приставы попытались силой вытащить водителя "Фургаломобиля" Андрея Маклыгина из салона, повредив при этом машину. Они пытались арестовать автомобиль якобы из-за долга собственника авто, однако Посметюхин и другие активисты помешали этому. "Чтоб не было конфликта между сторонами, чтоб к людям не применили оружие и так далее, я применил перцовый баллончик", - сказал Посметюхин сразу после заседания суда.

Активиста задержали через несколько минут после инцидента. Суд сначала отправил Посметюхина под домашний арест, но позже его заменили запретом определенных действий, сообщает "ОВД-Инфо". Также сообщалось, что в отношении полицейских, применивших силу к защитникам "Фургаломобиля", возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий.

  • Митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходили в течение семи месяцев в 2020 году, в апреле 2021 года они возобновились. "Фургаломобиль" - микроавтобус, который активисты использовали в протестных акциях.
  • Сергей Фургал арестован до 8 мая 2021 по обвинению в организации убийств в 2004-2005 года. Бывший губернатор не признает вины и заявляет о давлении со стороны следователей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG