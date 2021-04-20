В Хабаровске защитник "Фургаломобиля" получил год колонии

Суд в Хабаровске приговорил к году колонии-поселения Дениса Посметюхина, который распылил перцовый баллончик при столкновении с сотрудниками силовых ведомств из-за "Фургаломобиля". Об этом сообщает Sota в телеграм-канале.

25 сентября полицейские и судебные приставы попытались силой вытащить водителя "Фургаломобиля" Андрея Маклыгина из салона, повредив при этом машину. Они пытались арестовать автомобиль якобы из-за долга собственника авто, однако Посметюхин и другие активисты помешали этому. "Чтоб не было конфликта между сторонами, чтоб к людям не применили оружие и так далее, я применил перцовый баллончик", - сказал Посметюхин сразу после заседания суда.

Активиста задержали через несколько минут после инцидента. Суд сначала отправил Посметюхина под домашний арест, но позже его заменили запретом определенных действий, сообщает "ОВД-Инфо". Также сообщалось, что в отношении полицейских, применивших силу к защитникам "Фургаломобиля", возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий.