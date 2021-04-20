Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе из-за нарушения воздушного пространства Колумбии российским самолётом. Нарушителем оказался воздушный пункт управления ФСБ России Ил-96-400ВПУ. На его сопровождение был поднят истребитель-перехватчик.

Инцидент произошёл 19 апреля над Карибским морем, сообщили вооружённые силы Колумбии. Навстречу российскому самолёту вылетел истребитель "Кфир" колумбийских ВВС. Отмечается, что российский борт летел из Москвы и предупреждал о своём перелёте, но вошёл в воздушное пространство в другом районе. Что командный пункт ФСБ делал над Карибским морем — не сообщается, как и пункт его назначения.

Власти Колумбии напомнили, что российские ВВС уже нарушали пространство страны дважды в 2020 году и дважды в 2013. В этих случаях нарушителями оказывались российские стратегические бомбардировщики. По словам министра иностранных дел страны Клаудии Блюм, российскому послу было заявлено о важности оперативного ответа со стороны Москвы.

Богота хочет получить гарантии, что "серьезные и систематические нарушения" её воздушного пространства не будут повторяться российской авиацией, заявила Блюм в твиттере МИД.