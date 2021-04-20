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Грета Тунберг выделила ВОЗ 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса

Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выделит через свой благотворительный фонд 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. Средства, выделенные Тунберг будут направлены в проект COVAX. Он создан для закупки препаратов от COVID-19 странам с невысокими доходами.

На брифинге ВОЗ экоактивистка раскритиковала богатые страны, которые, по её словам, вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как в бедных странах препарата от коронавируса нет даже для групп риска.

Тунберг уточнила, что деньги в её благотворительный фонд поступают от наград, призов и гонораров за книги. По словам активистки, она не получает денег за свою деятельность и не интересуется благотворительностью.

С начала пандемии COVID-19 в мире выявлено более 142 миллионов заражений коронавирусом. Умерли более трёх миллионов пациентов. ВОЗ считает вакцинацию одним из основных способов борьбы с распространением инфекции. Наибольший процент вакцинированных жителей в Израиле, Соединённых Штатах, Великобритании. Организация критикует за крайне низкие темпы вакцинации Евросоюз. Страны ЕС столкнулись с дефицитом препаратов от COVID-19. Сейчас прививка доступна только для пожилых людей, медиков, пациентов из групп риска.

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