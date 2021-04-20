Грета Тунберг выделила ВОЗ 100 тысяч евро на вакцины от коронавируса

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выделит через свой благотворительный фонд 100 тысяч евро Всемирной организации здравоохранения на обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. Средства, выделенные Тунберг будут направлены в проект COVAX. Он создан для закупки препаратов от COVID-19 странам с невысокими доходами.

На брифинге ВОЗ экоактивистка раскритиковала богатые страны, которые, по её словам, вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как в бедных странах препарата от коронавируса нет даже для групп риска.

Тунберг уточнила, что деньги в её благотворительный фонд поступают от наград, призов и гонораров за книги. По словам активистки, она не получает денег за свою деятельность и не интересуется благотворительностью.

С начала пандемии COVID-19 в мире выявлено более 142 миллионов заражений коронавирусом. Умерли более трёх миллионов пациентов. ВОЗ считает вакцинацию одним из основных способов борьбы с распространением инфекции. Наибольший процент вакцинированных жителей в Израиле, Соединённых Штатах, Великобритании. Организация критикует за крайне низкие темпы вакцинации Евросоюз. Страны ЕС столкнулись с дефицитом препаратов от COVID-19. Сейчас прививка доступна только для пожилых людей, медиков, пациентов из групп риска.