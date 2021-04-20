Двум жительницам Дагестана угрожают уголовным делом из-за фото

Администрация Унцукульского района Дагестана потребовала от двух местных жительниц удалить фотографию, на которой они стоят обнажённые по пояс на фоне Сулакского каньона. Власти сослались на статью Уголовного кодекса России об оскорблении чувств верующих.

Снимок, о котором идёт речь, был сделан осенью прошлого года. На нём две местные жительницы, взявшись за руки, стоят обнажёнными по пояс спиной к камере.

Замглавы района Мухаммад Хамзатов заявил, что к властям обращались местные "старейшины, молодёжь, женщины, учителя". По его словам, подобные фото для местных жителей неприличны. Хамзатов сообщил, что если участницы фотографии не удалят снимок, власти обратятся в правоохранительные органы. При этом он назвал нежелательными оскорбительные и агрессивные комментарии в адрес девушек.

Фотография обнажённых по пояс местных жительниц ранее вызвала бурную в дагестанском сегменте социальных сетей. Одна из присутствующих на снимке местных жительниц заявила, что ей начали поступать угрозы.