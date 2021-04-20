Умер Уолтер Мондейл, бывший вице-президент США, политик-правозащитник

На 94-м году жизни умер бывший вице-президент США Уолтер Мондейл. Известный участник движения за равные гражданские права, борец с дискриминацией и расовой сегрегацией сенатор-демократ в 1977 стал правой рукой избранного президента Джимми Картера.

В отличие от предшествующих вице-президентов, играл более активную роль в политике, особо заметную на новом витке холодной войны. В 1980 Картер и Мондейл баллотировались на второй срок, но проиграли команде Рейгана.

В качестве сенатора поддерживал защиту прав потребителей, налоговую реформу и борьбу с дискриминацией и расовой сегрегацией, в частности, в школах. Был членом комитета, изучавшего обстоятельства гибели троих астронавтов при тестировании корабля "Аполлон-1", а также комиссии Чёрча, расследовавшей деятельность ЦРУ и ФБР, в том числе вмешательства в дела независимых государств и покушения на иностранных лидеров.

Мондейла называют одним из наиболее активных вице-президентов в истории США. «Он использовал свой политический талант и целостность личности, чтобы превратить вице-президента в динамичную силу, которая определяет государственную политику», — заявил Джимми Картер. Канал "Евроньюс" обратил внимание на высказывание нынешнего президента США Джо Байдена, который признался, что "подходы Мондейла стали для него образцом организации работы Белого дома и примером отношений между главой государства и вице-президентом".