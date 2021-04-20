Президент Украины предложил Путину организовать встречу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу в Донбассе. Обращение опубликовано на его официальном сайте и выложено в ютьюб. Выступление сделано на фоне напряжённой ситуации на востоке Украины и у границ страны, где стянуты армии двух стран.

Зеленский обратился к гражданам страны, заявив, что Украина не хочет войны, но готова себя защищать. По его словам, у границ страны сконцентрированы значительные соединения российских войск, что Россия называет учениями, а "весь мир неофициально называет шантажом". Президент призвал граждан не нагнетать атмосферу и не слушать политиков, призывающих "начать войну". В конце обращения на украинском языке он выступил на русском, обратившись к "северному соседу" — России.

"Однажды президент России сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая", — заявил Зеленский.

По его словам, Украина и Россия по-разному смотрят в будущее, но у стран есть возможность остановить будущие военные потери. "Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — заявил политик. Реакции Кремля на это пока не поступало.