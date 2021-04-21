Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и акции в поддержку Навального. Служба статистики перенесла публикацию на 29 апреля. На это обратил внимание Forbеs.

В прошлом такие данные ежеквартально публиковались в докладе "Информация о социально-экономическом положении России", однако в опубликованной 20 апреля версии они отсутствуют.

"Сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных", - объяснил изданию представитель Росстата.

Реальные доходы россиян падают восьмой год подряд — с момента аннексии Крыма и введения западных санкций.

В июле прошлого года Росстат зафиксировал рекордное падение доходов россиян. Во втором квартале 2020 года, в период действия жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, они сократились на 8 процентов в годовом выражении. Это стало рекордным квартальным падением этого показателя с 1999 года. В третьем и четвёртом кварталах падение замедлилось и, по итогам года реальные доходы россиян сократились на три с половиной процента.



21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Тему низких доходов россиян президент затрагивал в прошлом году. В этом послании, по данным Bloomberg, будет затронута тема восстановления экономики после пандемии.